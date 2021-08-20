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Xiaomi купила стартап по автономному вождению электромобилей

Xiaomi купила стартап по автономному вождению электромобилей

Китайский электронный гигант Xiaomi приобрел стартап, специализирующийся на автономном вождении транспортных средств, подключенных к интернету.

Об этом сообщает CNBC.

Xiaomi заявила, что приобрела стартап Deepmotion за 77,37 млн долларов, чтобы “повысить технологическую конкурентоспособность” своего потенциального бизнеса по производству электромобилей.

В марте Xiaomi объявила о планах запустить собственный бизнес по производству электромобилей и инвестировать в него 10 млрд долларов в течение следующих 10 лет.

Приобретение цифрового картографического стартапа поможет внедрить функции автономного вождения в электромобили, которые в конечном итоге будет производить Xiaomi. Сегодня эта функция активно разрабатывается мировыми автопроизводителями для EV следующего поколения.

Deepmotion базируется в Пекине и специализируется на трехмерной картографии, которая может быть использована в системах автономного вождения транспортных средств, подключенных к интернету.

По материалам Економічна Правда
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