Автопроизводитель Land Rover отозвал в США более 111 тысяч кроссоверов и внедорожников из-за возможной утечки топлива.
Речь идет о Range Rover Sport 2010-2013 модельных годов и Land Rover LR4 2010-2016 модельных годов. Все они оснащаются 5,0 л бензиновым двигателем V8 или 3,0 л бензиновым двигателем V6.
“В результате расследования, которое провели специалисты компании Jaguar Land Rover, было установлено, что у этих кроссоверов и внедорожников на фланце топливного бака может образоваться трещина, что приведет к утечке топлива. Если это произойдет, автомобиль может загореться”, – говориться в сообщении.
На данный момент автопроизводитель получил шесть жалоб на утечку топлива из-за трещины в топливном баке.
Владельцы автомобилей с таким дефектом могут почувствовать запах топлива, увидеть пятна бензина на асфальте, загоревшуюся желтую контрольную лампу неисправности на приборной панели.
В компании заявили, что устранят дефект бесплатно, если его обнаружат.
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