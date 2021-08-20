Как изменить размер алиментов - объяснение Минюста

Одним из самых распространенных вопросов в сфере деятельности Государственной исполнительной службы является вопрос о порядке изменения размера алиментов: как в сторону увеличения, так и с целью их уменьшения.

Что же влияет на определение размера алиментов.

Об этом напоминает Минюст.

Порядок уплаты и размер алиментов определяются по договоренности между родителями (путем заключения нотариально заверенного договора) или по решению суда, если взаимного согласия достичь не удалось.

Суд назначает размер алиментов в зависимости от многих факторов, таких как:

состояние здоровья и материальное положение ребенка, плательщика алиментов;

наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, детей;

наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств;

наличие на праве собственности, владения и/или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;

доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;

другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

По состоянию на 1 июля 2021 года этот размер составляет 1 006,50 грн (для детей до 6 лет) и 1255 грн (от 6 до 18 лет).

Если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Законодательство Украины также дает право родителям впоследствии изменить установленный размер алиментов в сторону его увеличения или уменьшения в связи с изменением материального положения, семейного положения, состояния здоровья плательщика или получателя алиментов или при наличии других жизненных ситуаций.

Если алименты были установлены в добровольном порядке, то родителям необходимо внести соответствующие изменения в нотариально заверенный договор (заключается отдельный договор, который подписывается сторонами и подлежит обязательному нотариальному заверению).

Если же взаимное согласие между родителями не достигнуто по поводу изменения размера алиментов или если выплата алиментов установлена решением суда, то изменение их размера возможно только в судебном порядке.

Что для этого необходимо. Плательщик или получатель алиментов должен подать в суд исковое заявление об увеличении или уменьшении их размера.

Иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов, изменение способа их взыскания могут предъявляться в районные, районные в городах, городские и горрайонные суды по зарегистрированному месту жительства или пребывания ответчика или истца.