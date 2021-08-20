0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Как изменить размер алиментов - объяснение Минюста

Как изменить размер алиментов - объяснение Минюста

Одним из самых распространенных вопросов в сфере деятельности Государственной исполнительной службы является вопрос о порядке изменения размера алиментов: как в сторону увеличения, так и с целью их уменьшения.
Что же влияет на определение размера алиментов.

Об этом напоминает Минюст.

Порядок уплаты и размер алиментов определяются по договоренности между родителями (путем заключения нотариально заверенного договора) или по решению суда, если взаимного согласия достичь не удалось.

Суд назначает размер алиментов в зависимости от многих факторов, таких как:

  • состояние здоровья и материальное положение ребенка, плательщика алиментов;
  • наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, детей;
  • наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств;
  • наличие на праве собственности, владения и/или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;
  • доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;
  • другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

По состоянию на 1 июля 2021 года этот размер составляет 1 006,50 грн (для детей до 6 лет) и 1255 грн (от 6 до 18 лет).

Если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Законодательство Украины также дает право родителям впоследствии изменить установленный размер алиментов в сторону его увеличения или уменьшения в связи с изменением материального положения, семейного положения, состояния здоровья плательщика или получателя алиментов или при наличии других жизненных ситуаций.

Если алименты были установлены в добровольном порядке, то родителям необходимо внести соответствующие изменения в нотариально заверенный договор (заключается отдельный договор, который подписывается сторонами и подлежит обязательному нотариальному заверению).

Если же взаимное согласие между родителями не достигнуто по поводу изменения размера алиментов или если выплата алиментов установлена решением суда, то изменение их размера возможно только в судебном порядке.

Что для этого необходимо. Плательщик или получатель алиментов должен подать в суд исковое заявление об увеличении или уменьшении их размера.

Иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов, изменение способа их взыскания могут предъявляться в районные, районные в городах, городские и горрайонные суды по зарегистрированному месту жительства или пребывания ответчика или истца.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.