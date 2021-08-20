С начала года негосударственные пенсионные фонды выплатили почти 100 миллионов своим участникам

За 1 полугодие 2021 года негосударственные пенсионные фонды выплатили своим участникам почти 100 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Читайте также: Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ – на пенсию не рассчитывайте»

Общая чистая стоимость активов всех негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30 июля 2021 года составила 3 707 млн гривен. Активы негосударственных пенсионных фондов увеличились за 2 квартал 2021 года на 77,7 млн гривен.

За 2 квартал 2021 года число участников НПФ выросло на 1415 человек, и по состоянию на 30 июня 2021 года участниками негосударственных пенсионных фондов было 888 270 человек.

За 6 месяцев 2021 года негосударственные пенсионные фонды выплатили своим участникам 99,7 млн гривен.

По данным отчетности НПФ, в 1 полугодии 2021 года вкладчики платили взносы в 43 негосударственных пенсионных фонда, и общая сумма поступлений в НПФ за 6 месяцев 2021 года составила 131,6 млн гривен.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в телеграм-канале Finance_ukr.