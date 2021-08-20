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За хищение активов «Аркады» будут судить пятерых банкиров

За хищение активов «Аркады» будут судить пятерых банкиров

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 5 должностных лиц банка «Аркада» — экс-главы правления, его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграме.

Печерская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении экс-председателя правления АО АКБ «Аркада», его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

«Согласно материалам следствия, экс-председатель правления АО АКБ „Аркада“ совместно с заместителями и главным бухгалтером банка организовали и наладили противоправный механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц», — говорится в сообщении.

Так, указанные должностные лица банка реализовали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям акции стоимость квадратного метра площади квартир составила от 169,75 грн до 190, 55 грн. Указанное подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями — юридическими лицами, которые оказались связанными с банком, что запрещено согласно ст. 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

«В дальнейшем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ, служебные лица банка вопреки ч. 7 ст. 20 Закона Украины „О финансово-кредитных механизмах“ приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврате доверителям средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств», — отметили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт в отношении 5 подозреваемых направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Расследование других эпизодов хищения активов указанного финучреждения продолжается.

По материалам Укринформ
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