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Наказание за недостоверное декларирование — опубликован текст закона

Наказание за недостоверное декларирование — опубликован текст закона

Закон о совершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации опубликован в очередном номере сборника нормативно-правовых актов парламентского издательства «Ведомости Верховной Рады Украины» № 35 от 27 августа 2021.

Документ был принят во время пятой сессии Верховной Рады девятого созыва, а вступил в силу 21 июля 2021 года.

Обнародован текст закона №1576-IХ «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, У К Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Согласно закону, было ужесточено наказание за недостоверное декларирование (предусмотрено наказание в виде ограничения свободы) и в два раза уменьшены пороги привлечения к ответственности.

Так, признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тыс. прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет или лишения свободы сроком на 1 год.

Лицо, совершившее преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялась и способствовало раскрытию преступления и возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред; или если примирилось с потерпевшим.

Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

По материалам УБР
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