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Zimi выпустила 33-ваттную зарядку для iPhone 13 и других смартфонов (фото)

Zimi выпустила 33-ваттную зарядку для iPhone 13 и других смартфонов (фото)

Китайская компания Zimi, принадлежащая Xiaomi, выпустила новое зарядное устройство мощностью 33 Вт.

Производитель сразу же акцентировал внимание на том, что указанный адаптер идеально подходит для зарядки смартфонов компании Apple, в том числе для будущей серии iPhone 13, которой пророчат поддержку зарядки мощностью 25 Вт.

К примеру, оригинальный iPhone 12 с помощью нового зарядного устройства Zimi зарядится от 0 до 60% всего за полчаса.

Новое зарядное устройство поддерживает быструю зарядку смартфонов Apple, Xiaomi, Samsung и других производителей, а также позволяет заряжать прочие электронные устройства.

Так как купертиновская компания более не комплектует свои смартфоны адаптерами питания, то приобретение блока питания Zimi может оказаться как раз кстати. Да и стоимость у него адекватная — $12. Продажи начнутся 1 сентября.

По материалам iLenta
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