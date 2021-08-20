Назван размер средней зарплаты в сельском хозяйстве

Средняя зарплата в сельском хозяйстве в июле 2021 года составила 12 тыс. 733 грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле 2021 года составляла 14 тыс. 345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 тыс. грн).

По сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,2%, а за последние 12 месяцев (относительно июля 2020 г.) – на 21,5%.

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