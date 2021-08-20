Страховщики стали активнее платить по ОСАГО: общая сумма выросла в полтора раза

Во апреле-июне этого года автовладельцы заключили 2,4 млн договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО — «автогражданка»), что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ).
Одновременно сумма страховых платежей составила 1,9 млрд грн, или на 14,9% больше по сравнению со вторым кварталом прошлого года. К тому же страховщики урегулировали почти 43 тыс. требований пострадавших в ДТП, оплатив 862 млн грн возмещения. Эти показатели выросли на 40% и 46% соответственно.
При этом лидером по количеству заключенных договоров стала компания «Оранта» — 305,4 тыс. Второе место досталось «ТАС» с показателем 284,9 тыс. договоров, но по сумме платежей эта компания стала первой — 216,5 млн грн. Замыкает тройку лидеров «Княжа», подписавшая 159 тыс. полисов.
Кроме того, во втором квартале МТСБУ получило 280 жалоб на действия страховых компаний. Показатель сократился почти в два раза по сравнению с первым кварталом.
Напомним, в первом полугодии МТСБУ провело 3,7 тыс. выплат из фонда защиты потерпевших на сумму 141,7 млн грн. По сравнению с тем же периодом 2020-го количество операций выросло на 18,6%, а сумма — на 36%.
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