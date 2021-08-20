Honor показала флагманские Watch GS 3

Компания Honor ранее уже анонсировала выпуск Watch GS 3 в этом месяце, но полноценной презентации устройства ещё не было. Вместо этого производитель решил дополнительно подогреть интерес к новым смарт-часам, опубликовав их качественные изображения.
На представленных фотографиях показано две версии Honor Watch GS 3: спортивная (чёрный корпус + силиконовый ремешок) и классическая (золотой корпус + кожаный ремешок). На самом деле по этим изображениям сложно оценить, чем будут отличаться эти модели, кроме цвета и материала ремешка.
Фото: 4pda.to
Можно лишь отметить наличие двух физических кнопок, а по циферблату — определить некоторые поддерживаемые функции: счётчик шагов, секундомер/таймер, измерение пульса, отслеживание количества сожжённых калорий.
Фото: 4pda.to
Ранее Honor заявила, что задержка выпуска Watch GS 3 обусловлена желанием компании оснастить часы сразу несколькими революционными технологиями. Точные сроки презентации пока не сообщаются.
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