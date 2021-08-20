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В США создали аккумуляторы, которые сохраняют в шесть раз больше заряда

В США создали аккумуляторы, которые сохраняют в шесть раз больше заряда

Международная группа исследователей разработала аккумуляторные батареи, которые могут сохранять до шести раз больше заряда, чем те, которые в настоящее время коммерчески доступны.

Новые так называемые щелочно-хлорные батареи были разработаны группой исследователей во главе с профессором химии Стэнфордского университета Хунцзи Даем и докторантом Гуаньчжоу Чжу.

Они основаны на возвратно-поступательном химическом превращении хлорида натрия (Na/Cl2) или хлорида лития (Li/Cl2) до хлора.

Когда электроны перемещаются от одной стороны батареи к другой, перезарядка возвращает химический состав обратно в исходное состояние, ожидая следующего использования.

“Аккумуляторная батарея немного похожа на кресло-качалку. Она наклоняется в одном направлении, но затем раскачивается, когда вы добавляете электричество. То, что у нас есть, — это кресло с высокими качелями», — пояснил Дай.

Исследователи предполагают, что их батареи однажды будут использоваться в ситуациях, когда частая подзарядка нецелесообразна или нежелательна, например, в спутниках или удаленных датчиках. Но сейчас рабочий прототип может быть пригоден для использования в небольшой повседневной электронике, такой как слуховые аппараты или пульты дистанционного управления.

Причина, по которой никто еще не создал высокопроизводительные аккумуляторные натрий-хлорные или литий-хлорные батареи, заключается в том, что хлор очень реактивен и его сложно превратить обратно в хлорид с высокой эффективностью. В тех немногих случаях, когда удавалось достичь определенной степени перезарядки, производительность батареи оказалась низкой.

По материалам НВ
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