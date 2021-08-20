Аналитики назвали профессии женщин, которые потенциально уязвимы из-за пандемии

Из-за пандемии и карантинных ограничений в мире было потеряно 8,8% рабочих часов, а это равняется 255 млн рабочих мест. Это в 4 раза больше, чем во время кризиса 2008 года. Также, по данным Международной организации труда, в то же время занятость женщин сократилась на 4,2%.
Об этом рассказали аналитики Центра экономических стратегий во время презентации исследования «Влияние коронакризиса на рынок труда».
В Украине, по результатам исследования, женская занятость, как и мужская, сократилось на 4%, хотя работающих женщин на 10% меньше, чем мужчин.
Почему так? Эксперты выделили три основных причины:
«Также мы посмотрели, в каких профессиональных кластерах спад в занятости женщин был самым высоким в 2020 году: прежде всего это „Руководство и госслужба“ — минус 7%. Второе место заняли исследовательницы и инженеры — минус 4,7%», — отметила Анна Сахно, автор исследования и экономистка ЦЭС.
Потенциально уязвимые профессиональные кластеры женщин. Эксперты проанализировали чувствительность профессиональных кластеров к двум видам рисков: риску автоматизации вследствие коронакризиса и риску потерять работу из-за новой волны пандемии.
Потенциально уязвимыми исследователи считают 4 профессиональных группы — это 4,4 млн украинок или 58% всех занятых женщин.
Как трансформируется рынок труда? До 2020 году 15% рабочих мест в мире (400 млн) могут исчезнуть из-за диджитализации — такую оценку дали аналитики McKinsey Global Institute еще до начала пандемии.
Также будут исчезать рабочие места, где человеческий физический труд может быть заменен машинами. Кроме того, под угрозой автоматизации окажется и кластер офисных работников.
Какие профессии будут появляться? Будет расти спрос на отдельные группы представителей рабочих профессий. Меньше всего автоматизация угрожает отраслям, завязанным на человеческом общении — сфера ухода и клиентская поддержка (няни, медсестры, специалисты по психологическому здоровью, операторы колл-центров);
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