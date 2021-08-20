Министр финансов озвучил ожидания относительно курса гривны к доллару на следующий год

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что резких колебаний курса гривны к доллару в следующем году не будет. Шоки не прогнозируются.
Об этом сообщает телеканал «Украина 24».
«Я хочу сказать, что предполагается стабильная курсовая динамика. Никаких всплесков и шоков не ожидается», — сказал он.
Марченко напомнил, что в трехлетней Бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022−2024 годы.
Напомним, Кабинет министров подал в Верховную Раду Бюджетную декларацию на 2022−2024 годы. Среди прочего документ содержит прогноз курса гривны к доллару в последующие годы. По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривны к доллару будет оставаться относительно стабильным — на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году". В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году — 28,8 гривен за доллар, в 2024 году — 29,2 гривен за доллар.
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