Министр финансов озвучил ожидания относительно курса гривны к доллару на следующий год

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что резких колебаний курса гривны к доллару в следующем году не будет. Шоки не прогнозируются.

Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

«Я хочу сказать, что предполагается стабильная курсовая динамика. Никаких всплесков и шоков не ожидается», — сказал он.

Марченко напомнил, что в трехлетней Бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022−2024 годы.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную Раду Бюджетную декларацию на 2022−2024 годы. Среди прочего документ содержит прогноз курса гривны к доллару в последующие годы. По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривны к доллару будет оставаться относительно стабильным — на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году". В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году — 28,8 гривен за доллар, в 2024 году — 29,2 гривен за доллар.

Справка Finance.ua:

согласно прогнозу инвесткомпании Capital Times, среднегодовой курс доллара в нынешнем году будет на уровне 27,6 грн, в 2022-м — 27,9 грн, в 2023-м — 29,1 грн и в 2024-м — 29,6 грн в среднем по году;

по мнению президента инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака, все указывает на то, что гривна продолжит укрепляться как минимум до октября.

О курсе валют, прогнозах экспертов и изменениях на межбанковском рынке мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь!