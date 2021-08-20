Продажи электромобилей Tesla Model 3 перевалили за миллион

Tesla Model 3 — самый продаваемый электромобиль в мире, и едва ли это изменится в ближайшем будущем.
Согласно отчету Clean Technica, в конце второго квартала 2021 года общие продажи младшего седана Tesla с момента выхода в 2017 году достигли 1 031 588 единиц. Таким образом, Tesla Model 3 — первый электромобиль, преодолевший отметку в миллион проданных штук.
Все приведенные в отчете и графиках Clean Technica данные могут немного отличаться от истинного положения дел, поскольку Tesla в отчетах указывает общие продажи Model 3 и Model Y. Но источник отталкивался от официальных данных из открытых реестров разных стран, так что погрешность должна быть небольшой. По оценкам Clean Technica, в первой половине 2021 года Tesla отгрузила клиентам 225 000 автомобилей Model 3, а знаменательный рубеж в 1 миллион младший седан пересек в июне.
Совокупные продажи Tesla Model Y меж тем в июле превысили 250 000 штук, и существует высокая вероятность, что к концу года будет взята отметка 500 000 штук. Собственно, ожидается, что в итоге пальму первенства у Model 3 отберет именно родственный Model Y (он построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов). Но случится это не раньше 2022 года, когда Tesla физически сможет выпустить больше Model Y. В декабре 2020 года полноценно заработала линия Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 (ее мощность составляет 200 тыс. авто в год. В то же время линия по сборке компактных кроссоверов Model Y на европейской Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге должна заработать уже до конца 2021 года.
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В апреле общие поставки автомобилей Tesla превысили отметку в полтора миллиона штук, а рубеж в миллион отгруженных автомобилей компания взяла в марте 2020 года. В минувшем квартале Tesla впервые зафиксировала более $1 млрд чистой прибыли, и за этот год компания должна выпустить по меньшей мере 750 тыс. машин, а возможно даже выйдет на миллион. То есть, уже в этом квартале будет продан двухмиллионный автомобиль Tesla.
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