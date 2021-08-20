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В немецком поселении можно снять жилье менее чем за €1 в год

В немецком поселении можно снять жилье менее чем за €1 в год

Кварталу Фуггерай в баварском городе Аугсбург исполнилось ровно 500 лет. Это самый старый проект социального жилья в мире с чрезвычайно низкой арендной ставкой: 88 евроцентов в год.

Квартал основал 23 августа 1521 года местный банкир Якоб Фуггер, самый богатый человек Священной Римской империи. Он обязал своих потомков помогать нуждающимся и содержать это поселение.

Арендная плата за жилье была зафиксирована на уровне одного рейнского гульдена – сейчас это 88 евроцентов.

Сейчас Фуггерай – квартал Фуггера – имеет 67 домов со 140 квартирами, в которых проживают примерно 150 человек. Желающих получить место очень много: ежегодно поступает 30-40 заявок, а в списке ожидания – не менее 80 человек.

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Вход в квартал закрывается в 22:00. После этого попасть можно, лишь заплатив сторожу 50 центов. Функции сторожа, собственно, выполняет кто-то из общины. Также жители поочередно ухаживают за садом, берут на себя организационные обязанности и тому подобное.

Фуггерай привлекает туристов, поэтому сейчас здесь есть сувенирная лавка и музей. Некоторые жильцы берут плату с туристов, которые приходят посмотреть на это социальное жилье.

По материалам Судебно-юридическая газета
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