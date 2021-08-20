В немецком поселении можно снять жилье менее чем за €1 в год

Кварталу Фуггерай в баварском городе Аугсбург исполнилось ровно 500 лет. Это самый старый проект социального жилья в мире с чрезвычайно низкой арендной ставкой: 88 евроцентов в год.
Квартал основал 23 августа 1521 года местный банкир Якоб Фуггер, самый богатый человек Священной Римской империи. Он обязал своих потомков помогать нуждающимся и содержать это поселение.
Арендная плата за жилье была зафиксирована на уровне одного рейнского гульдена – сейчас это 88 евроцентов.
Сейчас Фуггерай – квартал Фуггера – имеет 67 домов со 140 квартирами, в которых проживают примерно 150 человек. Желающих получить место очень много: ежегодно поступает 30-40 заявок, а в списке ожидания – не менее 80 человек.
Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Вход в квартал закрывается в 22:00. После этого попасть можно, лишь заплатив сторожу 50 центов. Функции сторожа, собственно, выполняет кто-то из общины. Также жители поочередно ухаживают за садом, берут на себя организационные обязанности и тому подобное.
Фуггерай привлекает туристов, поэтому сейчас здесь есть сувенирная лавка и музей. Некоторые жильцы берут плату с туристов, которые приходят посмотреть на это социальное жилье.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Один работник будет содержать нескольких пенсионеров — министр финансов10 ч. назад - 1191 16
Зеленский обещает аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для медиков и педагогов9 ч. назад - 381 11
Могут ли уволить за отказ от вакцинации: разъяснение Минэкономики11 ч. назад - 907 6
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса7 ч. назад - 1302 3
Зеленский объяснил, чем Украина привлекает западных инвесторов9 ч. назад - 491 3
Налоги на автомобили: Кабмин предлагает расширить список машин11 ч. назад - 2244 1
Сколько квартир продают в Киеве на «вторичке» и по какой ценеВчера, 20:01 - 1807
Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимума4 ч. назад - 1436
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса7 ч. назад - 1302 3
Украинцам продают недвижимость на чужой земле: эксперт дал советы, как не попасть в ловушку12 ч. назад - 1255
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 902
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 582
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1726 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3097 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1258 5