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Vivo разработала смартфон со съёмной селфи-камерой

Vivo разработала смартфон со съёмной селфи-камерой

Предложенный брендом тип селфи-модуля позволяет сделать датчик максимально незаметным без потери качества съёмки. Кроме того, технология предполагает возможность лёгкой замены модуля без использования инструментов, что значительно повысит ремонтопригодность фирменных смартфонов.

Согласно патентной документации, миниатюрная фронталка может быть выполнена в качестве отсоединяемого модуля, который спрятан в корпусе смартфона. Перед съёмкой его можно выдвинуть, зафиксировав предположительно с помощью магнитного крепления.

Такая конструкция позволит отказаться от вырезов на дисплее смартфона и сложной технологии размещения подэкранного датчика.

Кроме того, в случае поломки достаточно будет установить новый элемент, не разбирая гаджет. Производитель также описывает специальный механизм разблокировки, который помогает извлечь модуль из корпуса аппарата. Отмечается, что он оснащён собственной системой линз, но пока неизвестно, можно ли будет использовать камеру в качестве автономной.


Изображение: 4pda.to

О наличии собственной памяти, ISP и других компонентов в составе фронталки вендор не сообщает.

Работает ли vivo над внедрением новой технологии в коммерческие устройства, и как скоро на рынке может появиться смартфон с подобным модулем камеры — неизвестно.

По материалам 4PDA
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