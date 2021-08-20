0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Какая материальная помощь работникам облагается налогом: ответ ГНС

Какая материальная помощь работникам облагается налогом: ответ ГНС

Если выплата материальной помощи имеет систематический характер (например, помощь на оздоровление) и предоставляется всем или большинству работников, то такая помощь в целях налогообложения приравнивается к заработной плате.

Об этом информируют в Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области.

В соответствии с нормами Налогового кодекса, заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога на доходы физических лиц в связи с отношениями трудового найма согласно закону.

Доходы в виде заработной платы налогоплательщика включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором – 1,5%.

Кстати, об изменениях в налоговом законодательстве мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важные новости для вашего кошелька! 🤫

Если работодатель предоставляет отдельным работникам нецелевую благотворительную помощь по их заявлениям в связи с личными обстоятельствами, которая носит разовый характер, то сумма такой помощи не включается в налогооблагаемый доход, если в течение отчетного налогового года не превышает сумму предельного размера дохода (в 2021 году – 3 180 грн), а сумма превышения облагается в общем порядке налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором – 1,5%.

Справка Finance.ua:

  • по информации Государственной службы статистики, средняя заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с маем выросла на 6% и составила 14 313 грн;
  • кстати, налоговики рассказали, что если вы решили уволиться — можете рассчитывать, что работодатель выплатит вам всю заработанную вами сумму в день увольнения. Если же в этот день вы не работали — средства должны выплатить не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.