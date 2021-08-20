Какая материальная помощь работникам облагается налогом: ответ ГНС

Если выплата материальной помощи имеет систематический характер (например, помощь на оздоровление) и предоставляется всем или большинству работников, то такая помощь в целях налогообложения приравнивается к заработной плате.
Об этом информируют в Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области.
В соответствии с нормами Налогового кодекса, заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога на доходы физических лиц в связи с отношениями трудового найма согласно закону.
Доходы в виде заработной платы налогоплательщика включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором – 1,5%.
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Если работодатель предоставляет отдельным работникам нецелевую благотворительную помощь по их заявлениям в связи с личными обстоятельствами, которая носит разовый характер, то сумма такой помощи не включается в налогооблагаемый доход, если в течение отчетного налогового года не превышает сумму предельного размера дохода (в 2021 году – 3 180 грн), а сумма превышения облагается в общем порядке налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором – 1,5%.
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