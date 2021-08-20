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Зеленский обещает аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для медиков и педагогов

Зеленский обещает аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для медиков и педагогов

Владимир Зеленский рассказал, как работают в стране дешевые кредиты по государственным программам, и сообщил, что дал задание провести аудит квартирных очередей. Президент также пообещал программу доступных кредитов на жилье для учителей и врачей.

Зеленский отметил, что кредит, который предоставляют по государственным программам под 5, 7 и 9%, позволяет начинать бизнес и купить жилье через ипотеку.

«Вы должны понять, что для государства это стоит где-то 14%. Поэтому, когда вы берете под 9% квартиру, знайте, что остаток 5% платит государство», — пояснил глава государства.

И привел другой пример: когда человек берет государственный кредит под 5−7-9%, то государство платит 10%.

Президент также отметил, что для Нацполиции существует много программ, которые позволяют получать жилье буквально «в рассрочку».

По его словам, аналогичные программы внедрят и для Министерства образования и Министерства здравоохранения.

«И для учителей, и для медиков — все эти программы заработают», — заверил Зеленский.

Кроме того, глава государства дал задание провести проверку всех квартирных очередей.

«У нас есть люди, которые стоят (в очереди на жилье — ред.) как военные, как чернобыльцы, как учителя. Иногда одна фамилия в 3 очередях. Поставлена задача сделать аудит всех очередей», — подчеркнул президент.

После этого должны разработать программу в соответствии с результатами аудита.

По материалам Телеканал новин 24
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