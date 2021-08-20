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«Киевводоканал» будет отключать неплательщиков от водоснабжения

«Киевводоканал» будет отключать неплательщиков от водоснабжения

20 августа 2021 года согласно Закону Украины №1657-IX снят мораторий на отключение потребителей коммунальных услуг, у которых есть задолженность.

Об этом напоминает Киевводоканал.

Отключение от канализации является одним из методов работы с должниками, к которому Киевводоканал прибегает в крайнем случае. Только если должники систематически не платят за услуги и вовсе не идут на диалог, Киевводоканал вынужден прекратить поставку услуги. Отключению от канализации всегда предшествуют официальные предупреждения, где должнику предлагают урегулировать ситуацию.

Потребители, у которых есть задолженность, должны в ближайшее время погасить ее или заключить договор реструктуризации.

Чтобы заключить договор реструктуризации долга, можно обратиться в Центры обслуживания потребителей, связаться по телефонам 277-20-54, (067)443-70-89 Viber или написать по электронным адресам: ikrapyvianska@vodokanal.kiev.ua или ikrapyvianska93@gmail.com.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, недавно сняли ограничение на отключение домохозяйств за задолженность по оплате комуслуг, которое предусмотрено законодательством по условиям адаптивного карантина. До принятия таких изменений, на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращение оказания таких услуг.
По материалам Finance.UA
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