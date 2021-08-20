«Киевводоканал» будет отключать неплательщиков от водоснабжения

20 августа 2021 года согласно Закону Украины №1657-IX снят мораторий на отключение потребителей коммунальных услуг, у которых есть задолженность.
Об этом напоминает Киевводоканал.
Отключение от канализации является одним из методов работы с должниками, к которому Киевводоканал прибегает в крайнем случае. Только если должники систематически не платят за услуги и вовсе не идут на диалог, Киевводоканал вынужден прекратить поставку услуги. Отключению от канализации всегда предшествуют официальные предупреждения, где должнику предлагают урегулировать ситуацию.
Потребители, у которых есть задолженность, должны в ближайшее время погасить ее или заключить договор реструктуризации.
Чтобы заключить договор реструктуризации долга, можно обратиться в Центры обслуживания потребителей, связаться по телефонам 277-20-54, (067)443-70-89 Viber или написать по электронным адресам: ikrapyvianska@vodokanal.kiev.ua или ikrapyvianska93@gmail.com.
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