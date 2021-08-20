0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

ВАКС передал в управление АРМА арестованные активы на 1,5 млрд грн

ВАКС передал в управление АРМА арестованные активы на 1,5 млрд грн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) за неполных два года вынес постановления об аресте и передаче в управление АРМА дорогостоящих активов совокупной стоимостью свыше 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В частности, среди переданных Агентству объектов – нефтепродуктопровод «Самара – Западное направление», имущество двух ТЭЦ во Львовской области, 1000 железнодорожных полувагонов, резиденция «Сухолучье», акции ЧАО «Газтранзит», 12 речных барж и недвижимость в Киеве площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.

“На все указанные активы АРМА назначило управляющих, которые сохраняют экономическую стоимость арестованного имущества и обеспечивают поступления в государственный бюджет. Управление железнодорожными вагонами за короткое время принесло государству более 10 миллионов гривен дохода”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что аресты, наложенные ВАКС на активы, в основном отличаются стабильностью, что позволяет эффективнее управлять арестованным имуществом. Указанные активы являются вещественными доказательствами в уголовных производствах, расследованием которых занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В АРМА напоминают, что разыскивают потенциально незаконные активы по запросам правоохранительных органов, которые в ходе расследования коррупционных и иных уголовных преступлений могут обращаться в суд по поводу ареста и передачи активов в управление Агентству. Распоряжение АРМА таким имуществом, а также денежными средствами, позволяет сохранить и приумножить экономическую стоимость арестованных активов до приговора суда.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.