ВАКС передал в управление АРМА арестованные активы на 1,5 млрд грн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) за неполных два года вынес постановления об аресте и передаче в управление АРМА дорогостоящих активов совокупной стоимостью свыше 1,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В частности, среди переданных Агентству объектов – нефтепродуктопровод «Самара – Западное направление», имущество двух ТЭЦ во Львовской области, 1000 железнодорожных полувагонов, резиденция «Сухолучье», акции ЧАО «Газтранзит», 12 речных барж и недвижимость в Киеве площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.
“На все указанные активы АРМА назначило управляющих, которые сохраняют экономическую стоимость арестованного имущества и обеспечивают поступления в государственный бюджет. Управление железнодорожными вагонами за короткое время принесло государству более 10 миллионов гривен дохода”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что аресты, наложенные ВАКС на активы, в основном отличаются стабильностью, что позволяет эффективнее управлять арестованным имуществом. Указанные активы являются вещественными доказательствами в уголовных производствах, расследованием которых занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В АРМА напоминают, что разыскивают потенциально незаконные активы по запросам правоохранительных органов, которые в ходе расследования коррупционных и иных уголовных преступлений могут обращаться в суд по поводу ареста и передачи активов в управление Агентству. Распоряжение АРМА таким имуществом, а также денежными средствами, позволяет сохранить и приумножить экономическую стоимость арестованных активов до приговора суда.
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