10 лет во главе Apple: Тим Кук получил акции компании на $750 млн

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук 24 августа получил более пяти миллионов акций технологического гиганта в рамках компенсационного пакета, одобренного в 2011 году.

Об этом говорится в заявлении компании, которое она подала комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Кук продал полученные акции на сумму более $750 млн.

Отмечается, что за последние три года доход для акционеров Apple составил 191,83%. По этому показателю среди всех компаний индекса S&P 500, которые постоянно входили в него последние три года, Apple занимает 13-е место из 442, то есть входит в топ-3%.

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Цена акций Apple выросла на 1200% С тех пор, как Тим Кук стал генеральным директором 10 лет назад — 24 августа 2011 года. Рыночная капитализация компании, выпускающей iPhone, iPad и MacBook, составляет почти $2,5 трлн.

В прошлом году Кук согласовал новый компенсационный пакет до 2026 года.

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В документах, поданных комиссии по ценным бумагам и биржам США, указано также, что ранее на этой неделе Кук пожертвовал $10 млн на благотворительность.