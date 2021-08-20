Банки выдали 5 млрд грн кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 1 августа по государственным гарантиям на портфельной основе 10 банков выдали бизнесу 1917 кредитов на 5,007 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Обязательства по основному долгу, который частично обеспечен госгарантиями на портфельной основе, составили 2,316 млрд грн.

Это составляет около 59% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).

При этом в июле предоставлено 122 кредита на 735 млн грн с долей обязательств гарантированным государством по основному долгу в 306 млн грн.

По количеству выданных кредитов лидирует государственный ПриватБанк, который предоставил 945 займов на 859 млн грн, что составляет 95% лимита этих гарантий, предоставленных банку. Лидером по размеру выданных кредитов на портфельной основе является государственный Ощадбанк – 680 кредитов на 2,36 млрд грн.



Инфографика: Минфин

Среди регионов по сумме и количеству выданных займов по программе лидирует Киев – 151 кредит на 371 млн грн, Львовская – 310 млн грн (136 кредитов) и Днепропетровская – 300 млн грн (129 кредитов) области.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах оптовой и розничной торговли (675), сельского хозяйства (558) и перерабатывающей промышленности (277).



Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.