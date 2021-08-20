На одного работодателя в Украине приходится пять неформальных работников

В Украине за неполных два месяца инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявили 7 854 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.
Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«С 1 июля в Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда. За это время было начато 2268 инспекционных посещений и выявлено 7854 работника, допущенных к работе без трудовых договоров», — говорится в сообщении.
Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти пять человек на одного проверенного работодателя. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в следующих отраслях: организация питания, сельское хозяйство и торговля.
В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Одесской (592), Киевской (556) и Запорожской (549) областях.
В ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 3 299 работниками.
Кроме того, наблюдается увеличение количества официально оформленных работников. Так, за последнюю неделю было официально трудоустроено 70 133 работника, это на 3351 больше, чем за соответствующий период прошлого года.
С начала инспекционной кампании количество оформленных работников увеличилось почти на 49 000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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