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На одного работодателя в Украине приходится пять неформальных работников

На одного работодателя в Украине приходится пять неформальных работников

В Украине за неполных два месяца инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявили 7 854 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«С 1 июля в Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда. За это время было начато 2268 инспекционных посещений и выявлено 7854 работника, допущенных к работе без трудовых договоров», — говорится в сообщении.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти пять человек на одного проверенного работодателя. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в следующих отраслях: организация питания, сельское хозяйство и торговля.

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Одесской (592), Киевской (556) и Запорожской (549) областях.

В ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 3 299 работниками.

Кроме того, наблюдается увеличение количества официально оформленных работников. Так, за последнюю неделю было официально трудоустроено 70 133 работника, это на 3351 больше, чем за соответствующий период прошлого года.

С начала инспекционной кампании количество оформленных работников увеличилось почти на 49 000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По материалам Корреспондент.net
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