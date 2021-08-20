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Налоги на автомобили: Кабмин предлагает расширить список машин

Налоги на автомобили: Кабмин предлагает расширить список машин

Кабинет министров планирует расширить список автомобилей, на которые будет распространяться налог. За разработанный правительством законопроект №5600 уже проголосовали депутаты Верховной Рады. Правда, пока что только в первом чтении.

Как это работает сейчас? На данном этапе налоги должны платить только те собственники авто, цены на которые превышают 375 минимальных зарплат или 2,2 миллиона гривен. Перечень машин и необходимые выплаты государству можно узнать на сайте Министерства экономики, которое обновляет список каждый год.

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«Расчет среднерыночной стоимости легковых авто для целей налогообложения транспортным налогом проводится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 66 от 18 февраля 2016 с изменениями», — говорится в описании.

Какие данные нужно ввести, чтобы рассчитать стоимость:

  • марка;
  • модель;
  • год выпуска.

После этого пользователь получает следующую информацию:

  • стоимость нового транспортного средства;
  • срок эксплуатации транспортного средства;
  • коэффициент по сроку эксплуатации;
  • среднерыночная стоимость ТС.

Что изменится? Начиная со следующего года, список авто значительно расширится, если депутаты окончательно поддержат инициативу правительства. Так, налог должен будет уплатить собственник легковой машины, стоимость которой превышает 200 минимальных зарплат или 1,2 миллиона гривен.

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Однако, если возраст авто превышает пять лет, то платить за него не нужно. Если же машина «младше», то каждый год «до пятилетнего совершеннолетия» собственник должен платить государству.

По материалам Сегодня
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