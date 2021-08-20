Налоги на автомобили: Кабмин предлагает расширить список машин

Кабинет министров планирует расширить список автомобилей, на которые будет распространяться налог. За разработанный правительством законопроект №5600 уже проголосовали депутаты Верховной Рады. Правда, пока что только в первом чтении.
Как это работает сейчас? На данном этапе налоги должны платить только те собственники авто, цены на которые превышают 375 минимальных зарплат или 2,2 миллиона гривен. Перечень машин и необходимые выплаты государству можно узнать на сайте Министерства экономики, которое обновляет список каждый год.
Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пару кликов, и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.
«Расчет среднерыночной стоимости легковых авто для целей налогообложения транспортным налогом проводится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 66 от 18 февраля 2016 с изменениями», — говорится в описании.
Какие данные нужно ввести, чтобы рассчитать стоимость:
После этого пользователь получает следующую информацию:
Что изменится? Начиная со следующего года, список авто значительно расширится, если депутаты окончательно поддержат инициативу правительства. Так, налог должен будет уплатить собственник легковой машины, стоимость которой превышает 200 минимальных зарплат или 1,2 миллиона гривен.
Однако, если возраст авто превышает пять лет, то платить за него не нужно. Если же машина «младше», то каждый год «до пятилетнего совершеннолетия» собственник должен платить государству.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3880 37
Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчинВчера, 16:00 - 449 17
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплатыВчера, 15:00 - 1747 5
Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка АфганистанаВчера, 13:28 - 2273 5
Немецкий лоукостер с сентября начинает полеты в КиевВчера, 14:33 - 722 4
Владельцев самостроев в Украине обяжут платить земельный налогВчера, 19:05 - 5694
В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятиныВчера, 10:10 - 5209 4
Должник погасил 15-летнюю задолженность по выплате алиментовВчера, 12:32 - 3887 1
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3880 37
Межбанк: доллар резко подорожал — что произошло и что будет дальшеВчера, 18:00 - 3649
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 840
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 547
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1639 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3028 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1231 5