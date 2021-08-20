Google и Microsoft выделят свыше $30 миллиардов на поддержку кибербезопасности США

В среду, 25 августа, президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с руководителями ведущих технологических компаний. Компании Apple, Google и Microsoft пообещали посодействовать в укреплении кибербезопасности США.

Об этом сообщает The Verge.

Обязательства разнятся в зависимости от компании, но варьируются от миллиардных расходов на кибер-инфраструктуру до оказания помощи в цепочке поставок и обучения. Провести такую встречу президента США вынудил ряд крупных кибератак на правительственные учреждения США и энергетическую инфраструктуру, такую как Colonial Pipeline.

«Реальность такова, что большая часть нашей критически важной инфраструктуры принадлежит и управляется частным сектором, и федеральное правительство не может справиться с этой проблемой самостоятельно», – сказал Байден на встрече.

Apple объявила, что будет работать со своими поставщиками, чтобы «стимулировать массовое внедрение многофакторной аутентификации», а также проводить новые тренинги по безопасности, реагирования на инциденты и скорее устранять уязвимости. Amazon планирует бесплатно предложить устройство многофакторной аутентификации всем владельцам учетных записей Amazon Web Services и сделать все обучение сотрудников компании по вопросам безопасности доступным для общественности бесплатно.

Google заявила, что потратит более $10 миллиардов в течение следующих пяти лет на усиление кибербезопасности США и цепочки поставок программного обеспечения. Google также пообещала обучить более 100 000 американцев аналитике данных и ИТ-поддержке в рамках программы Career Certificate. Microsoft заявила, что инвестирует $20 миллиардов в течение пяти лет, дав те же обещания, что и Google.

На встрече в среду присутствовали генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи, генеральный директор Amazon Энди Яссы, генеральный директор Apple Тим Кук, председатель и генеральный директор IBM Арвинд Кришна и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, а также представители других отраслей, таких как энергетика и образование.