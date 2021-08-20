Дмитрий Соболев: о шагах, которые могут помочь Украине преодолеть контрабанду

В Украине набирает обороты очередная волна борьбы с контрабандой, среди основных проявлений которой есть и громкие заявления, и жесткие меры СНБО, и кадровые изменения в силовых и таможенных органах. Но большинство экспертов отрасли отмечают, что такие действия являются «точечными» мерами, которые не способны системно побороть контрабанду.

По словам бывшего главы государственной таможенной службы Максима Нефедова, ежегодные потери бюджета от контрабанды составляют 40 — 45 млрд гривен, из которых примерно половина — масштабные схемы, с которыми можно побороться.

Согласно заявлениям нынешнего главы Гостаможслужбы Павла Рябикина, усиление контроля за компаниями, которые работают исключительно в «тени», позволит увеличить бюджетные доходы на 100 миллиардов гривен ежегодно.

А если Гостаможслужба преодолеет одну из ключевых проблем функционирования теневых схем компаний-импортеров, которая связана с отсутствием реальной транспортно-статистической информации относительно того, что завозится в страну и по каким реальным, а не «поставленным» ценам… то есть сможет эффективно противостоять документарным подменам на таможне, то озвученные 100 млрд гривен вполне могут стать и 150 миллиардами.

Для осознания глубины этой проблемы многие исследователи советуют обратить внимание на «статистический разрыв» стоимости импорта в Украину со странами-ближайшими соседями — Польшей, Молдовой, Словакией, Румынией, Беларусью и Российской Федерацией.

За 2020 год он составил почти 150 млрд гривен (около 5,5 млрд долларов. — Ред.).

Первенство в контрабандных потоках составляют группы подакцизных товаров, а именно табак, алкоголь и автомобили, где и формируются наибольшие выгоды от нелегальной деятельности.

Кроме того, для выявления теневой деятельности, кроме направлений и структуры контрабанды, целесообразно учесть и «географию» нелегальной торговли подакцизными товарами на территории Украины для разработки и внедрения эффективных мер предотвращения этого.

Интересное исследование на указанную тематику опубликовала аналитическая группа Kantar по мониторингу нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, который показывает очередной «рекордный» рост уровня торговли нелегальной продукцией.

Так, теневая часть только табачной продукции в начале 2021 года достигла почти 13%, а недополучение доходов бюджета оценено почти в 12 млрд гривен.

Примерно такая же картина будет и по реализации нелегальной алкогольной продукции.

В этом направлении, возможно, целесообразно провести и работу по гармонизации ставок акцизов для уменьшения как общей налоговой нагрузки, так и привлекательности нелегальной деятельности.

Однако прежде всего стоит упомянуть, что украинские фискальные органы, налоговая и таможенная службы за время независимости страны испытали наибольшее среди государственных учреждений число пертурбаций — больше десятка раз менялась как организационная структура, так и подчиненность, что свидетельствует об отсутствии устойчивой и эффективной модели противодействия как фискальным нарушениям, так и контрабанде.

На мой взгляд, для эффективного противодействия контрабанде, в том числе необходимо:

придерживаться стабильной организационной модели борьбы с контрабандой и сосредоточиться на ее совершенствовании. Наделить новую структуру Бюро экономической безопасности полномочиями не только правоохранительного органа, но и превратить его в полноценный аналитический центр, который обеспечит действенную коммуникацию между силовыми ведомствами и фискальными органами;

обеспечить налоговую, таможенную и пограничную службы, Бюро экономической безопасности адекватными ресурсами для выполнения определенных функций и задач. Это, прежде всего, вооружение новейшими технологиями и общими аналитическо-информационными системами, современным оборудованием таможенных постов и пограничных переходов;

обеспечить полноценный обмен таможенной информацией с подавляющим большинством стран-контрагентов в международной торговле. Сейчас Украина имеет полноценный обмен таможенной информацией только с Молдовой и Венгрией.

Хотя еще с конца прошлого года правительство активизировало работу по введению режима общего транзита (известен под аббревиатурой NCTS), все еще нет систематического обмена таможенной и транспортной информацией с крупнейшими торговыми партнерами Украины.

Решение этой задачи потребует активной и кропотливой работы как правительства, так и парламента, потребует серьезных усилий от дипломатического корпуса для согласования введения обмена таможенно-транзитной информацией хотя бы с основными странами-партнерами и подготовки партнерских отношений между таможенными и административными органами при создании правовых и технических условий обмена информацией;

также правительство потребует введения специального информационного ресурса для: обеспечения публичного декларирования товаров, ввозимых на территорию Украины; автоматического обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров; международный обмен в реальном времени информацией по таможенному оформлению товаров;

решение вопроса с предоставлением достаточных полномочий контролирующим органам и возвращение уголовной ответственности за перемещение товаров (особенно подакцизных товаров) через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля;

не лишним также будет рассмотреть возможность введения «вахтового» метода работы для сотрудников таможни и Госпогранслужбы.

Это обеспечит ротацию сотрудников между различными территориальными подразделениями и устранит «бытовую коррупцию».

Ведь подавляющее большинство схем завоза контрабанды имеет документарный характер, и возможны они лишь при условии сговора плательщиков налогов, таможенников, пограничников и представителей правоохранительных органов.

Дмитрий Соболев, CSO ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», кандидат экономических наук, советник налогового и таможенного дела 1 ранга