Украина отменила визовый режим еще с одним туристическим островом

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований. Распоряжение принято 26 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по состоянию на это время между Украиной и Маврикием действует визовый режим поездок граждан.

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Гражданам Республики Маврикий для въезда в Украину оформляются соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).

Граждане Украины, которые намерены совершить поездку в Республику Маврикий, должны оформить соответствующую маврикийскую визу (кроме граждан, путешествующих на Маврикий с туристической целью, которые в связи с односторонним решением Правительства Республики Маврикий, принятым 17.03.2017, могут воспользоваться возможностью безвизового въезда и пребывания в стране сроком до 90 дней).

«Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий при условии, что продолжительность пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны не превышает 90 дней в течение 180 дней», — говорится в документе.

Справка Finance.ua:

с 15 июля на Маврикий смогут прилетать вакцинированные и невакцинированные иностранцы. В островном государстве начался первый этап восстановления туризма;