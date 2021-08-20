Сумма вкладов физлиц в банках — участниках Фонда гарантирования вкладов на 1 августа 2021 года

По состоянию на 1 августа 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов составила 624,7 млрд грн.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2021 года:
При проведении выплат возмещения по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.
Вклады 98,0% вкладчиков в банках – участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 241,24 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 августа 2021 года составила 56,4 млрд грн (9% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии Фонда гарантирования вкладов подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
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