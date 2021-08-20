Владельцев самостроев в Украине обяжут платить земельный налог

У владельцев зданий и сооружений, построенных на землях государственной и коммунальной собственности, отберут возможность приобретать право собственности на такие здания. Легализовать самострои можно будет лишь в единственном случае – если выкупить земельный участок, на котором такой самострой возведен, и, соответственно, платить земельный налог.
Такие новшества содержатся в законопроекте, разработанном Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Документ обнародован на официальном сайте ведомства для общественного обсуждения.
Согласно пояснительной записке к проекту, в основу его разработки положена идея, согласно которой все построенное на земельном участке должно быть собственностью исключительно владельца участка. В частности, проектом вносятся такие изменения в Гражданский кодекс:
Землю можно будет выкупить. Кроме того, вносятся изменения в Земельный кодекс, согласно которым владельцам самостроев, расположенных на земельных участках государственной или коммунальной собственности, предоставляется возможность выкупа таких участков. При этом предусматривается возможность рассрочки платежа до 7 лет в случае, если цена земельного участка превышает 500 тысяч гривен. Однако первый платеж все равно должен быть не меньше 500 тыс. грн. Остальные платежи вносятся ежегодно равными частями с возможностью досрочной уплаты.
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Авторы законопроекта утверждают, что его реализация позволит привлечь к налогообложению земельным налогом практически все застроенные земельные участки. Это, в свою очередь, будет приносить в бюджет дополнительно десятки миллиардов гривен ежегодно от продажи уже фактически потерянных для общин застроенных земель.
Кого это не коснется? Вместе с тем, не стоит переживать владельцам жилых домов и индивидуальных гаражей, построенных на государственных или коммунальных земельных участках. Для них предусмотрено исключение из вышеуказанного правила – с принятием законопроекта такие участки перейдут в собственность владельцев указанной недвижимости автоматически и бесплатно.
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