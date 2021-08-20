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Финская Nokia получила контракт на покрытие сетями 5G сразу трех европейских стран

Финская Nokia получила контракт на покрытие сетями 5G сразу трех европейских стран

Хотя «оригинальная» финская Nokia давно не участвует в производстве смартфонов под узнаваемым брендом, компания очень тесно связана с технологиями 5G. В ближайшее время компания обеспечит массовое покрытие связью нового поколения нескольких европейских стран, в первую очередь — на Балканах.

Мобильный оператор A1 Telekom Austria Group, действующий преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы, заказал компании масштабный проект обеспечения 5G. Полное покрытие Nokia обеспечит в Сербии и Словении, а в Болгарии будет реализовать проект совместно с Ericsson. Последняя также построит инфраструктуру 5G и в Хорватии.

«Выбрав двух поставщиков сетевой инфраструктуры — Nokia и Ericsson, мы приняли решение о новом эволюционном развитии наших сетей и сервисов, обеспечивая наилучший пользовательский опыт в плане коммуникаций и развлечений на высоком уровне и безопасную инфраструктуру для B2C и B2B сегментов. В то же время мы делаем большие ставки на виртуализацию, автоматизацию и упрощение нашей сетевой инфраструктуры», — заявил представитель A1 Telekom Austria Group Александер Кучар (Alexander Kuchar).

Известно, что A1 разработала пятилетний план, в соответствии с которым сетями 5G в указанных странах будут покрыты основные населённые пункты и главные транспортные магистрали — 5G появится не только в городах, но и сельской местности.

По материалам internetua.com
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