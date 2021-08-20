Финская Nokia получила контракт на покрытие сетями 5G сразу трех европейских стран

Хотя «оригинальная» финская Nokia давно не участвует в производстве смартфонов под узнаваемым брендом, компания очень тесно связана с технологиями 5G. В ближайшее время компания обеспечит массовое покрытие связью нового поколения нескольких европейских стран, в первую очередь — на Балканах.
Мобильный оператор A1 Telekom Austria Group, действующий преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы, заказал компании масштабный проект обеспечения 5G. Полное покрытие Nokia обеспечит в Сербии и Словении, а в Болгарии будет реализовать проект совместно с Ericsson. Последняя также построит инфраструктуру 5G и в Хорватии.
«Выбрав двух поставщиков сетевой инфраструктуры — Nokia и Ericsson, мы приняли решение о новом эволюционном развитии наших сетей и сервисов, обеспечивая наилучший пользовательский опыт в плане коммуникаций и развлечений на высоком уровне и безопасную инфраструктуру для B2C и B2B сегментов. В то же время мы делаем большие ставки на виртуализацию, автоматизацию и упрощение нашей сетевой инфраструктуры», — заявил представитель A1 Telekom Austria Group Александер Кучар (Alexander Kuchar).
Известно, что A1 разработала пятилетний план, в соответствии с которым сетями 5G в указанных странах будут покрыты основные населённые пункты и главные транспортные магистрали — 5G появится не только в городах, но и сельской местности.
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