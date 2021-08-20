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В США запустят трассу, заряжающую электромобили

В США запустят трассу, заряжающую электромобили

Университет Пердью и Департамент транспорта штата Индиана (США) совместно с немецким стартапом Magment работают над созданием бетонной магистрали, которая сможет заряжать электромобили с помощью беспроводной сети.

Об этом пишет издание globalconstructionreview.com.

Дорога, проходящая по территории кампуса Университета Пердью в Западном Лафайетте, будет частично покрыта так называемым намагниченным бетоном. Участок длиной 400 м, по которому будут ездить электрогрузовики, протестируют инженеры. Они уверены, что такого небольшого отрезка хватит, чтобы понять, сможет ли материал нового типа подпитывать аккумуляторы мощностью 200 кВт.

Если испытания пройдут успешно, то исследователи планируют в дальнейшем электрифицировать участок крупной автомагистрали Индианы. Однако где именно она будет находиться — не разглашается.

Намагниченный бетон создан на основе феррита. Он простой и относительно дешевый в изготовлении. Представители Magment заявляют, что проложить дорожное полотно из такого бетона — не дороже, чем из обычного асфальта.

«По мере того, как электромобили все шире используются, спрос на надежную и удобную инфраструктуру зарядки продолжает расти, и потребность в инновациях очевидна», — прокомментировал Джо Макгиннесс из Департамента транспорта штата.

«Транспортная автомобильная отрасль сильно трансформируется. Благодаря этой инновации мы хотим сократить выбросы СО2 и других ядовитых веществ, которые загрязняют не только воздух, но и почву, и воду вблизи дорог», — добавила Надя Гкрица, профессор Университета Пердью.

Отметим, что в Швеции тестируется 2-километровый участок дороги, оснащенный так называемыми электрифицированными «рельсами». Именно они и подпитывают электрический транспорт.

По материалам Фокус
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