В США запустят трассу, заряжающую электромобили

Университет Пердью и Департамент транспорта штата Индиана (США) совместно с немецким стартапом Magment работают над созданием бетонной магистрали, которая сможет заряжать электромобили с помощью беспроводной сети.
Об этом пишет издание globalconstructionreview.com.
Дорога, проходящая по территории кампуса Университета Пердью в Западном Лафайетте, будет частично покрыта так называемым намагниченным бетоном. Участок длиной 400 м, по которому будут ездить электрогрузовики, протестируют инженеры. Они уверены, что такого небольшого отрезка хватит, чтобы понять, сможет ли материал нового типа подпитывать аккумуляторы мощностью 200 кВт.
Если испытания пройдут успешно, то исследователи планируют в дальнейшем электрифицировать участок крупной автомагистрали Индианы. Однако где именно она будет находиться — не разглашается.
Намагниченный бетон создан на основе феррита. Он простой и относительно дешевый в изготовлении. Представители Magment заявляют, что проложить дорожное полотно из такого бетона — не дороже, чем из обычного асфальта.
«По мере того, как электромобили все шире используются, спрос на надежную и удобную инфраструктуру зарядки продолжает расти, и потребность в инновациях очевидна», — прокомментировал Джо Макгиннесс из Департамента транспорта штата.
«Транспортная автомобильная отрасль сильно трансформируется. Благодаря этой инновации мы хотим сократить выбросы СО2 и других ядовитых веществ, которые загрязняют не только воздух, но и почву, и воду вблизи дорог», — добавила Надя Гкрица, профессор Университета Пердью.
Отметим, что в Швеции тестируется 2-километровый участок дороги, оснащенный так называемыми электрифицированными «рельсами». Именно они и подпитывают электрический транспорт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3570 38
Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в нормуВчера, 08:05 - 8144 27
Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчинВчера, 16:00 - 373 17
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплатыВчера, 15:00 - 1385 5
Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка АфганистанаВчера, 13:28 - 1968 5
Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в нормуВчера, 08:05 - 8144 27
В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятиныВчера, 10:10 - 4904 4
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3570 38
Владельцев самостроев в Украине обяжут платить земельный налогВчера, 19:05 - 3485
Должник погасил 15-летнюю задолженность по выплате алиментовВчера, 12:32 - 3442 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 833
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 543
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1625 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3013 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1228 5