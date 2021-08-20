Минэнерго разработало законопроект о замене «зеленому тарифу»

Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение законопроект о замене «зеленому тарифу».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас в Украине действует система Feed-in-Tariff, которая гарантирует производителям повышенные цены на электроэнергию из возобновляемых источников до 2030 года. Она предусматривает, что «Гарантированный покупатель» выкупает весь объем электроэнергии по фиксированной цене с надбавкой. Из-за массового запуска новых энергопроектов у предприятия возникли проблемы с деньгами и гигантские долги перед производителями.

Поэтому Минэнерго предлагает перейти на модель Feed-in-Premium. Она предусматривает, что производители смогут самостоятельно продавать электрическую энергию на рынке, а «Гарантированный покупатель» будет доплачивать им разницу между «зеленым» тарифом и аукционной/рыночной ценой.

Министерство энергетики ожидает, что новая модель поддержки позволит увеличить долю «зеленой» электроэнергии в энергосистеме и сделать ее более доступной.

Ведомство, в частности, ссылается на опыт Германии, где модель Feed-in-Premium ввели в 2014 году, после чего на нее перешли 78% объектов возобновляемой энергетики, а объемы «зеленой» генерации достигли 50%.