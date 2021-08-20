Airbus создала цифровой журнал с гибким OLED-дисплеем на замену бумажным изданиям в самолетах

Авиакомпании могут отказаться от традиционных журналов в самолётах. Во-первых, их печать стоит довольно дорого, а замена повреждённых экземпляров во время каждой посадки причиняет дополнительные хлопоты экипажу. Airbus предлагает альтернативу в виде цифровых журналов, в основу конструкции которых лягут гибкие OLED-панели.

Отказ от бумажных журналов в самолётах активно реализуется рядом авиакомпаний. Их заменяют информационно-развлекательными системами с сенсорными экранами, которые встраиваются в подголовники; а также приложениями, которые пассажиры могут установить на свои смартфоны при подключении к Wi-Fi сети самолёта; и даже планшетами, которые можно взять на время полёта. Однако у этих решений есть ряд недостатков, включая то, что бортпроводникам приходится выполнять функции технической поддержки помимо своих прямых обязанностей.



Фото: gizmodo.com

Концепция цифрового журнала Airbus потенциально решает многие из этих проблем. Ещё в 2018 году авиакомпания объединила усилия с Royole Technology, чтобы изучить возможность использования гибких OLED-матриц в авиационной отрасли. Напомним, что Royole представила первый в мире складной смартфон с гибким экраном.

Airbus работала c Royole над концепцией цифрового журнала, который напоминает традиционный планшет, но обладает гибкостью, как обычный журнал. С помощью устройства пассажиры смогут делать всё, что может им понадобиться от цифрового устройства: от заказа еды и оплаты её при помощи банковской карты, до чтения цифровых копий газет и журналов, потоковой трансляции фильмов, видеороликов и музыки и даже просмотра веб-страниц.

Концептуальное устройство содержит правила техники безопасности в самолёте, напечатанные на обложке, что повышает вероятность того, что пассажиры с ними ознакомятся.

Помимо прочего, Airbus делает ставку на то, что OLED-дисплей будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем дешёвые ЖК-матрицы, которые многие авиакомпании встраивают в спинки сидений. Кроме того, такой экран будет легче, более энергоэффективным, и пассажиры смогут разместить его любым удобным образом для просмотра контента. Цифровой журнал также гораздо проще дезинфицировать, чем бумажный.

Тем не менее, прежде чем цифровые журналы в самолётах станут обыденностью, пройдёт немало времени. Airbus заявляет, что в ближайшее время планирует опробовать устройства на тестовом самолёте. Но даже если испытания пройдут успешно, компании-авиаперевозчики должны сами решить раскошелиться на оснащение самолётов такими журналами.