Microsoft запатентовала ноутбук с «парящим» экраном (фото, видео)

Компания ещё не представила Surface Book нового поколения, но в сети уже засветился документ с описанием конструкции лэптопа. На основании патентных эскизов графический дизайнер Дэвид Брейерс создал серию качественных концепт-рендеров и 3D-анимацию, демонстрирующие внешний вид оригинальной новинки, экран которой словно «висит» в воздухе.

Согласно патентной документации, компания разработала для нового лэптопа шарнир с необычным механизмом. Его конструкция позволяет откидывать крышку в привычное для стандартных ноутбуков положение, а также экран под обратным углом поверх клавиатуры, превращая устройство в планшет. Для этого не требуется отсоединять дисплей от основания, как это было в трёх предыдущих версиях Surface Book.

«Шарнир устройства включает в себя основную стойку, которая соединяет дисплей с подставкой. Когда дисплей вращается вокруг подставки, основная опора скользит по фрикционной полосе, которая стабилизирует дисплей по отношению к подставке», — написано в патенте.



Фото: 4pda.to

По слухам, Microsoft также работает над ещё одной версией ноутбука с несъёмным экраном диагональю около 14 дюймов. Устройство с предположительным названием Surface Book Pro или Surface Book Studio будет работать под управлением Windows 11 из коробки, получит производительное железо, большой тачпад и поддержку нового стилуса Surface Pen с улучшенной обратной связью.

Подробные спецификации, дата релиза и цена новинок Microsoft пока неизвестны.



Фото: 4pda.to