0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Microsoft запатентовала ноутбук с «парящим» экраном (фото, видео)

Microsoft запатентовала ноутбук с «парящим» экраном (фото, видео)

Компания ещё не представила Surface Book нового поколения, но в сети уже засветился документ с описанием конструкции лэптопа. На основании патентных эскизов графический дизайнер Дэвид Брейерс создал серию качественных концепт-рендеров и 3D-анимацию, демонстрирующие внешний вид оригинальной новинки, экран которой словно «висит» в воздухе.

Согласно патентной документации, компания разработала для нового лэптопа шарнир с необычным механизмом. Его конструкция позволяет откидывать крышку в привычное для стандартных ноутбуков положение, а также экран под обратным углом поверх клавиатуры, превращая устройство в планшет. Для этого не требуется отсоединять дисплей от основания, как это было в трёх предыдущих версиях Surface Book.

«Шарнир устройства включает в себя основную стойку, которая соединяет дисплей с подставкой. Когда дисплей вращается вокруг подставки, основная опора скользит по фрикционной полосе, которая стабилизирует дисплей по отношению к подставке», — написано в патенте.


Фото: 4pda.to

По слухам, Microsoft также работает над ещё одной версией ноутбука с несъёмным экраном диагональю около 14 дюймов. Устройство с предположительным названием Surface Book Pro или Surface Book Studio будет работать под управлением Windows 11 из коробки, получит производительное железо, большой тачпад и поддержку нового стилуса Surface Pen с улучшенной обратной связью.

Подробные спецификации, дата релиза и цена новинок Microsoft пока неизвестны.


Фото: 4pda.to

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.