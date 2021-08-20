Должник погасил 15-летнюю задолженность по выплате алиментов

Почти полторы сотни тысяч гривен алиментного долга вынужден был все же заплатить должник после применения к нему установленных законом ограничений.
Об этом сообщает Минюст.
На исполнении в отделе государственной исполнительной службы в городе Кропивницком Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции г. Днепр с июня 2011 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка, начиная с ноября 2005 года.
Задолженность по алиментам на содержание ребенка составляла 144 008 грн.
Государственным исполнителем должник был внесен в Единый реестр должников и наложен арест на счета должника. Кроме того, вынесены постановления об ограничении должника в праве выезда за границу, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты.
Благодаря применению установленных законом ограничений, должник в полном объеме погасил задолженность – 144 008 грн, уплатил штраф 72 994 грн и исполнительный сбор в сумме 14 401 грн.
Всего на прошлой неделе органы государственной исполнительной службы взыскали 144 млн грн алиментов. Из них 29,2 млн грн проблемной задолженности. В целом же с начала этого года взыскано 4,2 млрд грн алиментных платежей. Из них 843,2 млн грн – благодаря применению к должникам установленных законом ограничений:
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