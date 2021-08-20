Apple запатентовала ноутбук с двумя экранами и без клавиатуры (схема)

Компания Apple зарегистрировала в Бюро патентов и торговых знаков США новый патент.

В документах описывается ноутбук, оснащенный сразу двумя экранами. Один из экранов, как показано на схематических изображениях, выполняет роль клавиатуры.

Как сообщает Patently Apple, данный патент был подан купертиновцами три года назад, но только сейчас документ получил одобрение регулятора.

Благодаря идее из патента, Apple могла бы пойти радикальным путем и отказаться от физической клавиатуры, заменив ее виртуальной. Более того, данная поверхность могла бы служить беспроводной зарядкой для смартфонов или смарт-часов.

Рассматривается также возможность использования сенсорной поверхности для разных сценариев, то есть клавиатура может иметь разные раскладки, либо ее и вовсе можно сделать игровой.