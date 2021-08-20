WhatsApp тестирует эмодзи для реакции на сообщения

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям реагировать на сообщения других людей в переписке.
Об этом сообщает GSM Arena.
Пока что функция проходит тестирование в ограниченном кругу людей.
Отмечается, что пользователи смогут реагировать на сообщения других людей разными эмодзи, как это сейчас уже возможно в Facebook Messenger.
Пока не известно, когда новая функция станет доступной для всех пользователей мессенджера. Более того, WhatsApp иногда тестирует такие новые функции в течение многих месяцев, прежде чем считать их достойными официального выпуска.
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