Южная Корея оштрафовала Facebook и Netflix на более 5 млн долларов США

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC) оштрафовала соцсеть Facebook и стриминговую платформу Netflix на более 5 млн долларов США из-за нарушения конфиденциальности пользователей.
Об этом сообщает Yonhap.
Facebook получила строжайший штраф в размере 6,46 млрд вон (5,5 млн долларов). Для комиссии это стал второй по величине выписанный штраф по сей день.
По данным регулятора, соцсеть создала и сохраняла шаблоны по распознаванию лиц 200 000 местных пользователей без их согласия в период с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года.
В свою очередь Netflix обязали уплатить более 220 миллионов вон (около 220 тысяч долларов) за сбор персональной информации 5 миллионов пользователей без их согласия.
PIPC также приказал упомянутым компаниям устранить все проблемы, которые были выявлены в ходе расследования.
Отмечается, что компанию Google не оштрафовали, но комиссия порекомендовала ей улучшить меры по обработке персональной информации.
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