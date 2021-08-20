Как в правительстве хотят регулировать персональный электротранспорт

Рабочая группа при Мининфраструктуры утвердила Временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и устанавливает обязанности пользователей.
Соответствующий порядок есть в распоряжении ЭП.
Так, персональный электротранспорт является таковым, если он оборудован электродвигателем, одним, двумя или тремя колесами, не оборудован сиденьем и предназначен для движения одного человека.
Его масса должна составлять до 20 кг, а мощность двигателя – до 1 кВт. В то же время, непонятно, как будут регулироваться транспортные средства сверх этих норм. Например, на украинском рынке представлены электросамокаты весом до 40 кг и мощностью более 2 кВт.
В то же время отмечается, что электротранспорт не подлежит обязательной государственной регистрации при условии, если его характеристики соответствуют определению.
Пользователи электротранспорта обязаны не превышать максимально допустимую массу, установленную для перемещений на таком транспорте.
Они также должны соблюдать все действующие законы и Правила дорожного движения, например, не использовать такой транспорт под воздействием алкоголя, наркотических средств и тому подобное.
Запрещается передвигаться против направления движения, перевозить пассажиров, использовать мобильные телефоны и другие устройства, ездить на неисправном транспорте.
Во время движения по тротуару пользователь обязан не создавать препятствий для движения пешеходов и отдавать им приоритет в движении.
Оставлять электротранспорт можно в местах, разрешенных для парковки велосипедов, если для пешеходов остается более 2 м для прохода. В других местах – если это не создает помех для других участников дорожного движения.
Запрещено оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и т.д.
В то же время порядок не содержит упоминаний о правовых последствиях несоблюдения указанных правил.
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