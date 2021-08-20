0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Как в правительстве хотят регулировать персональный электротранспорт

Как в правительстве хотят регулировать персональный электротранспорт

Рабочая группа при Мининфраструктуры утвердила Временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и устанавливает обязанности пользователей.

Соответствующий порядок есть в распоряжении ЭП.

Так, персональный электротранспорт является таковым, если он оборудован электродвигателем, одним, двумя или тремя колесами, не оборудован сиденьем и предназначен для движения одного человека.

Его масса должна составлять до 20 кг, а мощность двигателя – до 1 кВт. В то же время, непонятно, как будут регулироваться транспортные средства сверх этих норм. Например, на украинском рынке представлены электросамокаты весом до 40 кг и мощностью более 2 кВт.

В то же время отмечается, что электротранспорт не подлежит обязательной государственной регистрации при условии, если его характеристики соответствуют определению.

Пользователи электротранспорта обязаны не превышать максимально допустимую массу, установленную для перемещений на таком транспорте.

Они также должны соблюдать все действующие законы и Правила дорожного движения, например, не использовать такой транспорт под воздействием алкоголя, наркотических средств и тому подобное.

Запрещается передвигаться против направления движения, перевозить пассажиров, использовать мобильные телефоны и другие устройства, ездить на неисправном транспорте.

Во время движения по тротуару пользователь обязан не создавать препятствий для движения пешеходов и отдавать им приоритет в движении.

Оставлять электротранспорт можно в местах, разрешенных для парковки велосипедов, если для пешеходов остается более 2 м для прохода. В других местах – если это не создает помех для других участников дорожного движения.

Запрещено оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и т.д.

В то же время порядок не содержит упоминаний о правовых последствиях несоблюдения указанных правил.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.