В Одессе начнут работать камеры автофиксации нарушений ПДД: где они будут расположены

В Одессе вскоре начнут работу несколько камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Об этом сообщает Думская.
Отмечается, что решение об их запуске будет вынесено на ближайшую сессию городского совета, и в случае положительного вердикта автовладельцам будут приходить «письма счастья». Как информировал ранее вице-мэр Сергей Тетюхин, в городе уже установили десять камер автофиксации. Согласно проекту решения сессии, запустить должны девять из них.
Где расположены:
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Учитывая, что 30% от суммы собранных штрафов хотят перечислять в местные бюджеты, в будущем решении городского совета сомневаться не приходится.
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