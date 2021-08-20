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В Одессе начнут работать камеры автофиксации нарушений ПДД: где они будут расположены

В Одессе начнут работать камеры автофиксации нарушений ПДД: где они будут расположены

В Одессе вскоре начнут работу несколько камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что решение об их запуске будет вынесено на ближайшую сессию городского совета, и в случае положительного вердикта автовладельцам будут приходить «письма счастья». Как информировал ранее вице-мэр Сергей Тетюхин, в городе уже установили десять камер автофиксации. Согласно проекту решения сессии, запустить должны девять из них.

Где расположены:

  • семь камер включат в Суворовском районе. Две будут работать на Южной железной дороге (на перекрестке с улицей Державина) и фиксировать нарушения в обе стороны;
  • еще две — на Николаевской дороге: одну установят между лиманом и Ярмарочной, вторую — в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения при движении в сторону центра города;
  • еще одна пара камер появится на улице Семена Палия на пересечении с Марсельской. Камера на Добровольского будет фиксировать нарушения автомобилистов, движущихся от улицы Бочарова в сторону Давида Ойстраха;
  • камера на проспекте Небесной Сотни, 4 будет фотографировать нарушения при движении от Инглези в сторону Левитана, а возле здания ОГА на проспекте Шевченко, 4 будут автоматически фиксировать тех, кто превышает скорость на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.

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Учитывая, что 30% от суммы собранных штрафов хотят перечислять в местные бюджеты, в будущем решении городского совета сомневаться не приходится.

По материалам ТСН
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