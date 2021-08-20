В Киеве центры админуслуг начали принимать е-паспорта в «Дії»

Центры административных услуг Киева начали принимать документы граждан не только в бумажном, но и в цифровом виде — через приложение «Дія».
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
«Это дополнительное удобство для пользователей смартфонов, которым не нужно нести с собой в ЦПАУ ID-карту, загранпаспорт, права или идентификационный код. Скачиваете приложение „Дія“, сканируете специальный QR-код, который вам показывает сотрудник ЦПАУ — и ваши документы верифицированы. Документ автоматически попадает на почту ЦПАУ», — пояснил Константин Усов.
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По его словам, эта услуга доступна во всех 14-ти ЦПАУ города — включая три филиала.
«Киев быстрее адаптируется к инновациям, оставаясь лидером во внедрении административных услуг, которые затем имплементируются на всю Украину. Мы развиваем все свои сервисы в режиме реального времени вместе с вами», — отметил заместитель главы КГГА.
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