Новый формат дисплея и мощная батарея: Samsung представил новый 5G-смарфтон

Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M32 5G.

Об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет 16,5-сантиметровый дисплей Infinity-V с разрешением HD+.

В середине гаджета установлен процессор MediaTek Dimensity 720 и батарея мощностью 5 тысяч мегаампер в час.

Передняя селфикамера имеет 13Мп, а на обратной стороне находятся еще четыре камеры в 48мп, 8Мп, 5Мп и 2 Мп соответственно.



Фото: GSM Arena

Клиенты смогут выбрать между вариантами с операционной памятью 6 или 8Гб, а внутренняя при этом будет равна 128 Гб. Благодаря microSD-карте внутреннюю память можно увеличить до 1 терабайта.



Фото: GSM Arena

Устройство будет доступно в черном и голубом цветах. Стоимость базовой модели Samsung Galaxy M32 5G стартует от 240 долларов США. Продажи начнутся 2 сентября.