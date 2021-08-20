Производитель смартфонов Xiaomi намерен купить легендарную марку Saab

Saab может стать частью концерна Xiaomi. Это откроет цифровому гинанту путь к производству легковых автомобилей – в первую очередь электрокаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
История Saab претерпела множество поворотов с тех пор, как компания была признана банкротом в 2011 году, когда китайская компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS) приобрела большую часть ее активов, включая завод в Тролльхеттане, Швеция. Нынешний владелец бренда, девелоперский холдинг Evergrande Group, переживает финансовый кризис и, как сообщается, заинтересован в продаже NEVS.
Evergrande Group – одна из крупнейших компаний в сфере недвижимости в Китае. Однако рекордное количество судебных дел в последние годы вынудило ее искать средства для выплаты части своих долгов, превышающих отметку в 100 миллиардов долларов. Вот почему компания пытается продать свой автомобильный бизнес, в том числе NEVS, который был полностью приобретен Evergrande в 2020 году.
Xiaomi заинтересована в покупке автомобильного сектора Evergrande Group, поскольку технологическая компания хочет производить электромобили. По словам генерального директора Evergrand Group, компания хотела стать крупнейшим в мире производителем электромобилей. Потому компания приобрела доли в Faraday Future и производителе аккумуляторов CENAT, одновременно инвестируя в Koenigsegg.
После неудачной попытки возобновить производство электрического седана на базе Saab 9-3 в 2017 году компания повторила попытку в 2019 году на заводе в Тяньцзине в Китае.
Даже если Xiaomi приобретет Saab, то ждать “оживления” легендарного шведского бренда в ближайшие годы не стоит. От Саабу китайскому цифровому гиганту нужны технологии, производственные мощности и рынки сбыта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3401 32
Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в нормуВчера, 08:05 - 7641 25
Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчинВчера, 16:00 - 347 17
Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка АфганистанаВчера, 13:28 - 1865 5
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплатыВчера, 15:00 - 1161 4
Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в нормуВчера, 08:05 - 7641 25
В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятиныВчера, 10:10 - 4834 4
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3401 32
Должник погасил 15-летнюю задолженность по выплате алиментовВчера, 12:32 - 3111 1
Межбанк: доллар резко подорожал — что произошло и что будет дальшеВчера, 18:00 - 2250
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 825
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 538
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1613 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3004 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1225 5