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Производитель смартфонов Xiaomi намерен купить легендарную марку Saab

Производитель смартфонов Xiaomi намерен купить легендарную марку Saab

Saab может стать частью концерна Xiaomi. Это откроет цифровому гинанту путь к производству легковых автомобилей – в первую очередь электрокаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

История Saab претерпела множество поворотов с тех пор, как компания была признана банкротом в 2011 году, когда китайская компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS) приобрела большую часть ее активов, включая завод в Тролльхеттане, Швеция. Нынешний владелец бренда, девелоперский холдинг Evergrande Group, переживает финансовый кризис и, как сообщается, заинтересован в продаже NEVS.

Evergrande Group – одна из крупнейших компаний в сфере недвижимости в Китае. Однако рекордное количество судебных дел в последние годы вынудило ее искать средства для выплаты части своих долгов, превышающих отметку в 100 миллиардов долларов. Вот почему компания пытается продать свой автомобильный бизнес, в том числе NEVS, который был полностью приобретен Evergrande в 2020 году.

Xiaomi заинтересована в покупке автомобильного сектора Evergrande Group, поскольку технологическая компания хочет производить электромобили. По словам генерального директора Evergrand Group, компания хотела стать крупнейшим в мире производителем электромобилей. Потому компания приобрела доли в Faraday Future и производителе аккумуляторов CENAT, одновременно инвестируя в Koenigsegg.

После неудачной попытки возобновить производство электрического седана на базе Saab 9-3 в 2017 году компания повторила попытку в 2019 году на заводе в Тяньцзине в Китае.

Даже если Xiaomi приобретет Saab, то ждать “оживления” легендарного шведского бренда в ближайшие годы не стоит. От Саабу китайскому цифровому гиганту нужны технологии, производственные мощности и рынки сбыта.

По материалам РБК-Украина
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