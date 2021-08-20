Прибыль крупных и средних предприятий выросла в 13 раз за полгода

За январь-июнь финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 384,9 млрд грн прибыли (за первое полугодие 2020 года – 29,2 млрд грн прибыли).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Прибыль составила 461,7 млрд грн (176,0% по сравнению с январем-июнем 2020 года), а убытков допущено на 76,8 млрд грн (32,9%).
Доля убыточных предприятий за январь-июнь составила 25,4% (за первую половину 2020 года – 36,6%).
Наиболее убыточными предприятиями стали те, что работают в сфере временного размещения и организации питания (55,3% от общего количества в данном сегменте рынка), искусства, спорта, развлечений и отдыха (53,3%), транспортной, почтовой и курьерской деятельности (44,8%).
График: Госстат
Таблица: Госстат
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