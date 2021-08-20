0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Прибыль крупных и средних предприятий выросла в 13 раз за полгода

Прибыль крупных и средних предприятий выросла в 13 раз за полгода

За январь-июнь финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 384,9 млрд грн прибыли (за первое полугодие 2020 года – 29,2 млрд грн прибыли).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Прибыль составила 461,7 млрд грн (176,0% по сравнению с январем-июнем 2020 года), а убытков допущено на 76,8 млрд грн (32,9%).

Доля убыточных предприятий за январь-июнь составила 25,4% (за первую половину 2020 года – 36,6%).

Наиболее убыточными предприятиями стали те, что работают в сфере временного размещения и организации питания (55,3% от общего количества в данном сегменте рынка), искусства, спорта, развлечений и отдыха (53,3%), транспортной, почтовой и курьерской деятельности (44,8%).


График: Госстат


Таблица: Госстат

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.