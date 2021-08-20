Porsche представила обновленный Taycan 2021

Модернизированные Taycan и Taycan Cross Turismo получили “глубокую интеграцию” Android Auto в систему Porsche Communication Management, а также впервые могут быть опционально оснащены системой автономной парковки Remote Park Assist. Также электрические спорткары получили немалый выбор необычных цветов для кузова.
Taycan 2021 получил улучшенное управление тепловым режимом и зарядкой аккумулятора. Это включает Turbo Charger Planner, который нагревает аккумулятор, чтобы сократить время заряда, позволяя заряжаться быстрее. Но насколько быстрее – производитель не сообщает. Кроме того, автомобиль может собирать избыток тепла от электрических компонентов для лучшего регулирования температуры аккумулятора.
В палитру цветов новых Taycan добавлены новые наборы оттенков Paint to Sample и Paint to Sample Plus. Первый включает 65 цветов, среди которых есть винтажные Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar, Riviera Blue и Viola Metallic. Выбор Paint to Sample Plus дает клиенту любой оттенок, который человек может себе представить.
Фото: Porsche
Теперь у Taycan есть возможность дистанционной парковки. Система позволяет автомобилю выехать на место парковки или выехать с него без водителя за рулем – управлять процессом можно как с водительского кресла, так и удаленно со своего смартфона.
Добавление Android Auto в мультимедийную систему Taycan – весьма странное улучшение, поскольку Porsche предлагает не беспроводную систему, а подключение через провод USB-C.
Фото: Porsche
Porsche обновляет голосового помощника Voice Pilot, для лучшего понимания инструкций. Кроме того, система спутниковой навигации делает расчеты скорее и имеет обновленную графику, которая облегчает восприятие.
Старт продаж обновленных Porsche Taycan и Porsche Taycan Cross Turismo назначен на сентябрь этого года.
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