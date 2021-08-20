0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Злоумышленники незаконно добывали базальт и нанесли государству ущерб на 70 миллионов

Злоумышленники незаконно добывали базальт и нанесли государству ущерб на 70 миллионов

Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах на Ровенщине. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 70 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, подпольные карьеры были обустроены на территории Ровенской области.

Нелегальный бизнес организовали два руководителя местной компании. Без разрешения на специальное недропользование они наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.

Горные породы мужчины тайком сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм.


Фото: СБУ

По предварительной оценке экспертов, злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 70 миллионов гривен. На данный момент устанавливается размер ущерба окружающей среде.

В ходе обысков в местах незаконной добычи и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их компании, обнаружили:

  • компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок;
  • 7 транспортных средств и оборудование для добычи горных пород;
  • крупные суммы наличных, вероятно полученные преступным путем;
  • гранату Ф-1 с запалом;
  • более 300 боевых патронов калибра 5,45 миллиметра;
  • незарегистрированное стрелковое оружие.


Фото: СБУ

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Правоохранители начали уголовное производство сразу по нескольким статьям. В настоящее время ведутся следственные действия.


Фото: СБУ

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.