Злоумышленники незаконно добывали базальт и нанесли государству ущерб на 70 миллионов

Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах на Ровенщине. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 70 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, подпольные карьеры были обустроены на территории Ровенской области.

Нелегальный бизнес организовали два руководителя местной компании. Без разрешения на специальное недропользование они наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.

Горные породы мужчины тайком сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм.



Фото: СБУ

По предварительной оценке экспертов, злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 70 миллионов гривен. На данный момент устанавливается размер ущерба окружающей среде.

В ходе обысков в местах незаконной добычи и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их компании, обнаружили:

компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок;

7 транспортных средств и оборудование для добычи горных пород;

крупные суммы наличных, вероятно полученные преступным путем;

гранату Ф-1 с запалом;

более 300 боевых патронов калибра 5,45 миллиметра;

незарегистрированное стрелковое оружие.



Фото: СБУ

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Правоохранители начали уголовное производство сразу по нескольким статьям. В настоящее время ведутся следственные действия.



Фото: СБУ