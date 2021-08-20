Греция вводит новые ограничения для невакцинированных

С середины сентября в Греции вводятся новые ограничения для непривитых против COVID-19 людей.
Об этом заявил глава Минздрава Греции Вассилис Кикилиас.
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Как отмечается, меры включают требование еженедельно или дважды в неделю проходить тестирование для невакцинированных работников и предоставление доступа в определенные закрытые помещения только тем, кто вакцинирован или у кого есть сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19 за последние полгода.
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Согласно новым правилам, все работники частного и государственного секторов, которые не имеют свидетельства о вакцинации или недавнего выздоровления от COVID-19, должны будут проходить один экспресс-тест в неделю.
Два теста в неделю будут нужны для людей, работающих в академических кругах, туризме, ресторанах, кафе, барах и в сфере развлечений, а также для школьников и студентов.
Тесты будут проводиться в частных учреждениях, при этом стоимость в 10 евро будет оплачиваться самими тестируемыми, говорится в сообщении. Только школьники будут иметь право на бесплатные тесты.
Кикилиас отметил, что развлекательные заведения, рестораны, бары и кафе в помещениях будут доступны только для вакцинированных или недавно выздоровевших клиентов, а проверки будут проводиться на входе через приложение, которое сканирует сертификаты COVID-19.
Вакцинированные люди смогут посещать кинотеатры, театры, музеи, места археологических раскопок и тренажерные залы только при наличии отрицательного результата экспресс-теста, проведенного за 48 часов. Заведения будут вправе принимать только вакцинированных клиентов, если они примут такое решение.
Кроме того, маски будут обязательны для всех в общественных местах внутри помещений и в местах массового скопления людей на открытом воздухе.
Документ с подтверждением вакцинации, выздоровления или отрицательного результата экспресс-теста будут требовать для путешествия в самолете, поезде, на пароме и в автобусе дальнего следования для всех в возрасте от 12 лет.
Новые ограничения будут действовать с 13 сентября по 31 марта.
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