Греция вводит новые ограничения для невакцинированных

С середины сентября в Греции вводятся новые ограничения для непривитых против COVID-19 людей.

Об этом заявил глава Минздрава Греции Вассилис Кикилиас.

Читайте также: Правительство готовится к новым карантинным ограничениям – Немчинов

Как отмечается, меры включают требование еженедельно или дважды в неделю проходить тестирование для невакцинированных работников и предоставление доступа в определенные закрытые помещения только тем, кто вакцинирован или у кого есть сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19 за последние полгода.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой.

Согласно новым правилам, все работники частного и государственного секторов, которые не имеют свидетельства о вакцинации или недавнего выздоровления от COVID-19, должны будут проходить один экспресс-тест в неделю.

Два теста в неделю будут нужны для людей, работающих в академических кругах, туризме, ресторанах, кафе, барах и в сфере развлечений, а также для школьников и студентов.

Тесты будут проводиться в частных учреждениях, при этом стоимость в 10 евро будет оплачиваться самими тестируемыми, говорится в сообщении. Только школьники будут иметь право на бесплатные тесты.

Кикилиас отметил, что развлекательные заведения, рестораны, бары и кафе в помещениях будут доступны только для вакцинированных или недавно выздоровевших клиентов, а проверки будут проводиться на входе через приложение, которое сканирует сертификаты COVID-19.

Вакцинированные люди смогут посещать кинотеатры, театры, музеи, места археологических раскопок и тренажерные залы только при наличии отрицательного результата экспресс-теста, проведенного за 48 часов. Заведения будут вправе принимать только вакцинированных клиентов, если они примут такое решение.

Кроме того, маски будут обязательны для всех в общественных местах внутри помещений и в местах массового скопления людей на открытом воздухе.

Документ с подтверждением вакцинации, выздоровления или отрицательного результата экспресс-теста будут требовать для путешествия в самолете, поезде, на пароме и в автобусе дальнего следования для всех в возрасте от 12 лет.

Новые ограничения будут действовать с 13 сентября по 31 марта.