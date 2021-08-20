В TikTok появятся эффекты дополненной реальности

Facebook и Snap предлагают инструменты, которые позволяют разработчикам создавать функции дополненной реальности. Теперь TikTok хочет сделать аналогичный сервис. Недавно компания запустила новый набор творческих инструментов под названием Effect Studio, который в настоящее время находится на стадии закрытого бета-тестирования.

На новом веб-сайте под названием Effect House TikTok предлагает заинтересованным разработчикам подписаться на ранний доступ к Effect Studio. В предоставленной форме разработчики должны указать своё имя, адрес электронной почты, информацию об учётной записи TikTok, название компании, которую они представляют, а также информацию об опыте в создании эффектов дополненной реальности и примеры своих работ.

На сайте также спрашивается, какую ОС разработчики используют на своём рабочем компьютере: macOS или Windows, и будут ли они тестировать Effect House для рабочих или личных целей.

TikTok подтвердила, что веб-сайт Effect House был запущен ранее в августе, но проект ещё находится на ранних стадиях тестирования и пока доступен лишь в нескольких регионах. Компания не сообщает, когда новые инструменты станут доступны для широкого круга пользователей. TikTok характеризует Effect Studio как эксперимент и добавляет, что не все экспериментальные сервисы удаётся в итоге запустить.

Эксперты предполагают, что запуск набора инструментов для AR сделает TikTok ещё более конкурентоспособным на фоне отраслевых конкурентов, которые полагаются на творческие сообщества для расширения наборов функций своих приложений.

В последние пару лет TikTok инвестировала в создание инструментов для более тесной интеграции сторонних сервисов с её приложением. Однако теперь компания работает над созданием инструмента, который привнесёт новый опыт использования непосредственно в её ключевое приложение.

Отмечается, что TikTok Effect Studio не предназначена для использования со сторонними приложениями. TikTok заявляет, что всегда думает о новых способах принести пользу сообществу и обогатить опыт использования фирменного видеосервиса.