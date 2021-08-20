0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

В TikTok появятся эффекты дополненной реальности

В TikTok появятся эффекты дополненной реальности

Facebook и Snap предлагают инструменты, которые позволяют разработчикам создавать функции дополненной реальности. Теперь TikTok хочет сделать аналогичный сервис. Недавно компания запустила новый набор творческих инструментов под названием Effect Studio, который в настоящее время находится на стадии закрытого бета-тестирования.

На новом веб-сайте под названием Effect House TikTok предлагает заинтересованным разработчикам подписаться на ранний доступ к Effect Studio. В предоставленной форме разработчики должны указать своё имя, адрес электронной почты, информацию об учётной записи TikTok, название компании, которую они представляют, а также информацию об опыте в создании эффектов дополненной реальности и примеры своих работ.

На сайте также спрашивается, какую ОС разработчики используют на своём рабочем компьютере: macOS или Windows, и будут ли они тестировать Effect House для рабочих или личных целей.

TikTok подтвердила, что веб-сайт Effect House был запущен ранее в августе, но проект ещё находится на ранних стадиях тестирования и пока доступен лишь в нескольких регионах. Компания не сообщает, когда новые инструменты станут доступны для широкого круга пользователей. TikTok характеризует Effect Studio как эксперимент и добавляет, что не все экспериментальные сервисы удаётся в итоге запустить.

Эксперты предполагают, что запуск набора инструментов для AR сделает TikTok ещё более конкурентоспособным на фоне отраслевых конкурентов, которые полагаются на творческие сообщества для расширения наборов функций своих приложений.

В последние пару лет TikTok инвестировала в создание инструментов для более тесной интеграции сторонних сервисов с её приложением. Однако теперь компания работает над созданием инструмента, который привнесёт новый опыт использования непосредственно в её ключевое приложение.

Отмечается, что TikTok Effect Studio не предназначена для использования со сторонними приложениями. TikTok заявляет, что всегда думает о новых способах принести пользу сообществу и обогатить опыт использования фирменного видеосервиса.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.