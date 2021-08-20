В Минфине рассказали, как Украина потратит деньги МВФ

Полученные Украиной 2,7 млрд долл. США от Международного валютного фонда могут быть использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Украина получила от МВФ более 2,7 млрд долл. США вследствие распределения Специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ в восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Средства поступили на счет Украины. СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах. Решение о распределении этих средств будет приниматься согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

2 августа текущего года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствования ( СПЗ ) для помощи в восстановлении мировой экономики, которая пострадала в результате пандемии коронавируса, на сумму 650 млрд долл. США — это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда;

такое решение принял Совет управляющих МВФ по предложению директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. 23 августа средства поступили на счета Украины;