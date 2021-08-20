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ТОП-10 самых популярных бизнес-седанов в мире (инфографика)

ТОП-10 самых популярных бизнес-седанов в мире (инфографика)

Несмотря на активное наступление кроссоверов в каждом из сегментов автомобильного рынка представительские седаны продолжают пользоваться устойчивым спросом, который даже понемногу растет.

Об этом пишет портал auto.ria.

Самый успешный по итогам 2020 года флагманский седан BMW 7 серии разошелся по миру тиражом в 47 675 проданных авто (чуть менее 4 тысяч машин в месяц), в то время как немногим более компактный BMW 5 серии покупали намного активнее: 308 778 машин в год или 25 731 автомобиль на месяц.

Как и следовало ожидать, верхние строчки рейтинга остаются за представителями «большой немецкой тройки». А вот порядок изменился: если в 2020 году самым популярным автомобилем этого класса был Mercedes-Benz E-класса, то в начале 2021-го лидером стал BMW 5 серии. “Пятерку” 7 поколения, производство которой стартовало в феврале 2017-го, в первом квартале купили 87 224 клиента (в среднем более 29 тысяч машин за месяц).

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Ближайший преследователь «бумера» – Mercedes-Benz E-класса, который нашел 84 257 покупателей (в среднем чуть больше 28 тысяч машин ежемесячно), а на третьей строчке рейтинга остался Audi A6, продажи которого за этот период составили 69 246 машин (в среднем 23 тысячи в месяц).

Топ-10 бизнес-седанов по итогам глобальных продаж в 1 квартале 2021 года:

  • BMW 5 серии – 87 224 авто;
  • Mercedes-Benz E-класса – 84 257;
  • Audi A6 – 69 246;
  • Hyundai Grandeur – 25 861;
  • Skoda Superb – 18 492;
  • Genesis G80 – 15 501;
  • Volvo S90 – 13 328;
  • BMW 7 серии – 12 955;
  • Toyota Crown – 11 511;
  • Peugeot 508 – 10 728.

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Примечательно, что по итогам прошлого года в десятку лидеров сегмента поднялся один китайский седан – Dongfeng Aeolus Hyun: дилеры продавали в среднем по 3,4 тысячи единиц в месяц (40 964 автомобиля за год). Однако в 2021-м спрос на него сильно упал, и «китайца» потеснил Toyota Crown, который сами японцы намерены снять с производства из-за слабых продаж.

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По материалам Finance.UA
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