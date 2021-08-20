ТОП-10 самых популярных бизнес-седанов в мире (инфографика)

Несмотря на активное наступление кроссоверов в каждом из сегментов автомобильного рынка представительские седаны продолжают пользоваться устойчивым спросом, который даже понемногу растет.
Об этом пишет портал auto.ria.
Самый успешный по итогам 2020 года флагманский седан BMW 7 серии разошелся по миру тиражом в 47 675 проданных авто (чуть менее 4 тысяч машин в месяц), в то время как немногим более компактный BMW 5 серии покупали намного активнее: 308 778 машин в год или 25 731 автомобиль на месяц.
Как и следовало ожидать, верхние строчки рейтинга остаются за представителями «большой немецкой тройки». А вот порядок изменился: если в 2020 году самым популярным автомобилем этого класса был Mercedes-Benz E-класса, то в начале 2021-го лидером стал BMW 5 серии. “Пятерку” 7 поколения, производство которой стартовало в феврале 2017-го, в первом квартале купили 87 224 клиента (в среднем более 29 тысяч машин за месяц).
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Ближайший преследователь «бумера» – Mercedes-Benz E-класса, который нашел 84 257 покупателей (в среднем чуть больше 28 тысяч машин ежемесячно), а на третьей строчке рейтинга остался Audi A6, продажи которого за этот период составили 69 246 машин (в среднем 23 тысячи в месяц).
Топ-10 бизнес-седанов по итогам глобальных продаж в 1 квартале 2021 года:
Примечательно, что по итогам прошлого года в десятку лидеров сегмента поднялся один китайский седан – Dongfeng Aeolus Hyun: дилеры продавали в среднем по 3,4 тысячи единиц в месяц (40 964 автомобиля за год). Однако в 2021-м спрос на него сильно упал, и «китайца» потеснил Toyota Crown, который сами японцы намерены снять с производства из-за слабых продаж.
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